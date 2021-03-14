13 и 14 марта в Казани проводились мероприятия, посвященные Масленице. Основной праздник проходил в лесопарке Лебяжье. По сообщениям пресс-службы мэрии столицы Татарстана, мероприятия посетили более 26 тысяч человек.

После затяжных «ковидных каникул» жители наконец-то могут принимать участие в массовых праздниках. Так, организаторы подготовили обширную программу – конкурсы, игры, зимние забавы, развлекала публику популярная группа 2000-х «Вирус».

Все пришедшие могли попробовать блины с начинками и чай. В завершение праздника, по традиции, прошел обряд сжигания чучела Масленицы.

К другим новостям:

- В пресс-службе МВД Татарстана рассказали подробности потасовки в Казани на улице Четаева. Что там произошло.

- «Татарстан может себе позволить»: под Казанью вертолет приземлился прямо в коттеджном поселке.