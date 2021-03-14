14 марта в 02:30 на улице Четаева в Казани молодые люди напали на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Оказалось, что таксист отказался везти клиентов, так как они были пьяные. Одному из молодых людей это не понравилось, и он брызнул в лицо водителю из газового баллончика. После чего злоумышленники скрылись.

На данный момент полицейские установили личности нарушителей порядка и задержали их. Местный отдел полиции проводит проверку по данному факту.

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