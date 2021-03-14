В Саратовской области следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.

«13 марта жители одного из многоквартирных домов сообщили в полицию о специфическом запахе из квартиры соседа. Сотрудники вскрыли входную дверь, там было два трупа – 34-летнего хозяина и его 35-летнего приятеля. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть мужчин наступила около трех дней назад. На данный момент назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти мужчин.

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