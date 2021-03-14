В Пестречинской школе 13 марта пришлось эвакуировать учеников из-за перцового баллончика. Об этом пишет «Татарстан 24».

«Ученики рассказали, что в одном из туалетов кто-то распылил перцовый баллончик, после чего газ стал распространяться по классам. Больше всего пострадали восьмиклассники, у них начали слезиться глаза. Из-за этого всю школу пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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