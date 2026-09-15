Технологии

ИИ-компании США и Китая обвиняют друг друга в краже технологий

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В сфере искусственного интеллекта разгорается череда взаимных претензий о краже интеллектуальной собственности. Показательный случай — иск, который готовит китайский стартап JoyIn, создатель модели Aether: в четверг компания обвинила OpenAI в копировании своих технологий и дизайна сайта.

Претензии звучат и в обратную сторону. Американские OpenAI и Anthropic не раз заявляли, что китайские конкуренты тайно копируют их модели. Во вторник Агентство по кибербезопасности США (CISA) сообщило, что DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z.ai «систематически извлекают» возможности американских моделей в «промышленных масштабах» и делают это, по мнению ведомства, с одобрения китайского правительства.

Отдельный эпизод касается Moonshot: по утверждению Anthropic, компания тайно перенаправляла запросы собственных пользователей к чатботу Claude, а получив ответ, отправляла его в чат с пользователем. На этом список обвинений не заканчивается.

Как пишут СМИ, ирония в том, что ИИ-компании, которые сами обучали модели на чужих данных без разрешения, теперь жалуются на «незаконную кражу».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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