Волонтеры «Молодежки ОНФ» в Татарстане оказали помощь жительнице Казани, сын которой пострадал при пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пожар произошел 10 марта вечером, возгорание началось в детской комнате, где был 14-летний мальчик с ограниченными возможностями здоровья. Мама успела вынести сына и оказала экстренную помощь до прибытия медиков. Сейчас мальчик находится в ДРКБ в медикаментозной коме, с сильным отравлением продуктами горения.

По словам хозяйки квартиры, волонтеры приехали на следующий вечер после звонка и просьбы помочь и начали наводить в квартире порядок. Они вынесли закоптившуюся мебель, помогли хозяйке с уборкой. Но в квартире предстоит еще много работы.

Сейчас волонтеры собирают средства для помощи семье погорельцев, при этом уже решен вопрос с ремонтом квартиры, нашлись желающие установить окна, заменить полы и обои, а также провести восстановительные работы.

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