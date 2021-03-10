За групповое изнасилование проститутки бывший росгвардеец Тимербулат Шагимуллин и его товарищ отправятся в тюрьму. Так решил Приволжский суд города Казани. Тимербулат служил в Росгвардии, потом уволился со службы, и через несколько дней совершил изнасилование и грабеж женщины, промышлявшей сексом за деньги.

Государственный обвинитель требовал для бывшего служивого 9,5 лет тюремного заключения, однако суд дал чуть меньше - 8 лет колонии общего режима. Своей вины Шагимуллин так и не признал. Его товарищ вину признал частично, его приговорили к 6,5 годам заключения.

Осенью 2019 года бывший росгвардеец наведался к жительнице Казани, оказывающей секс-услуги за деньги. Он зашел к ней в боевом обмундировании, скрыв лицо за маской, надел на нее наручники. Оба гостя представились полицейскими и потребовали дать им контакты сутенера. Женщина сказала, что работает сама на себя.

"Полицейские" предложили ей "крышу", взамен просили 20 тысяч рублей. Девушка на сделку не пошла, отказала им. После угроз она дала гостям свой пароль от банковского онлайн-кабинета. Мужчины перевели с ее счета 20 тысяч рублей на свой счет, а потому потребовали услуг интимного характера. Девушка снова отказалась, после чего оба гостя по очереди ее изнасиловали.

Женщина не растерялась и позвонила в полицию, как только довольные визитом гости закрыли за собой дверь.