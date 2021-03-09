81-летнюю женщину-профессора в Петербурге госпитализировали с закрытой черепной травмой и переломом основания черепа. Пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно, избила старушку собственная внучка - 25-летняя модель. Будучи нетрезвой, девушка в 2 часа ночи в праздник потребовала у бабушки денег на алкоголь. Получив отказ, она вышла из себя и набросилась на пожилую родственницу.

Сама девушка уверяла, что бабушка неудачно упала. Но медики на месте установили множественные травмы насильственного характера. В суде, куда девицу доставили утром, она признала свою вину и пообещала, что с бабушкой помирится и даже будет ухаживать за ней. Девушке грозит до 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд постановил оправить модель под стражу на 2 месяца, пока идет следствие.

Пострадавшая - известный в России ученый, профессор, доктор медицинских наук Алевтина Богданова.

Арестованная внучка ранее была участницей Петербургской недели моды, занималась с детьми в модельной студии. На своей странице в соцсетях восхищалась театром, цитировала Высоцкого и Есенина.