Врачи Республиканской клинической больницы в Татарстане провели сложную операцию по пересадке почки женщине, которая полжизни болеет диабетом, потеряла из-за болезни ногу и ослепла на один глаз.

Диабет у пациентки по имени Ирина проявился в 11 лет, сейчас ей 44. Недуг, возможно, наследственный, но у родственников возникал в более старшем возрасте. В юности девушка также перенесла пиелонефрит, который не прошел без последствий: после беременности и рождения ребенка она начала задыхаться, появились отеки, а в 27 лет у Ирины отказали почки.

Большую часть жизни женщина вынуждена проходить процедуру гемодиализа, а в 2000-х услышала о возможности пересадки почек, однако уже тогда появилась информация об осложнениях, которые возникают при данном вмешательстве у людей с диабетом. В лист ожидания Ирина встала только когда организм совсем "сдал": она ослепла на один глаз, нога отказала и начала воспаляться, а позже ее и вовсе пришлось ампутировать. Все это время пациентку поддерживал муж, носил ее на медицинские процедуры, а через полгода после ампутации она встала на протез.

Тем временем для женщины нашелся донорский орган: с первого раза операцию совершить не удалось, так как воспалился сустав в ампутированной ноге, почку отдали другому человеку. Однако "звезды сошлись": пациентка поправилась, новая подходящая почка нашлась и пересадка состоялась. Как рассказали в пресс-службе РКБ, операция осложнялась проблемами с сосудами и мочевым пузырем, однако все прошло успешно, и впервые за 18 лет женщина смогла самостоятельно сходить в туалет. Сейчас пациентка находится дома, в середине марта ей предстоят очередные исследования.

Читайте также:

Врач из Казани рассказал, как определить грипп по сыпи на теле