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Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Загорелась рано утром: пожарные спасли 15 телят на ферме в Буинском районе РТ

05.03.2021, 08:45 140 0 prokazan.ru
Около 5 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на ферме в Буинском районе республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС РФ по республике Татарстан.
 
На молочной ферме в Старых Мертлях возникло возгорание. Внутри скотного помещения находилось порядка восьми десятков телят.
 
Пожар специалисты ликвидировали совместно с добровольной пожарной дружиной. Предварительно установили, что возгорание началось в бытовке, где выгорело около 4 квадратных метров площади. 
 
Из задымленного скотного помещения на свежий воздух вывели порядка 15 телят, остальным ничего не угрожало. Возгорание локализовали довольно быстро. Никто не пострадал.
Происшествия МЧС Сельское хозяйство Татарстан
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