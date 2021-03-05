Около 5 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на ферме в Буинском районе республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС РФ по республике Татарстан.

На молочной ферме в Старых Мертлях возникло возгорание. Внутри скотного помещения находилось порядка восьми десятков телят.

Пожар специалисты ликвидировали совместно с добровольной пожарной дружиной. Предварительно установили, что возгорание началось в бытовке, где выгорело около 4 квадратных метров площади.

Из задымленного скотного помещения на свежий воздух вывели порядка 15 телят, остальным ничего не угрожало. Возгорание локализовали довольно быстро. Никто не пострадал.