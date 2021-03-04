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Фото: pixabay.com

Жителя Татарстана с подельником задержали в Ленинградской области за убийство лосихи

04.03.2021, 17:22 22 0 prokazan.ru

Полицейские Ленинградской области задержали двух мужчин по подозрению в убийстве лосихи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Санкт-Петербургу и области.

«39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего уроженца Новгородской области задержали с поличным, они грузили в машину части животного», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Было установлено, что мужчины сначала застрелили животное, а потом частично разделили, чтобы увезти с места происшествия. Также известно, что у них был третий соучастник, полицейские занимаются его поиском.

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