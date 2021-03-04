В сети появилось видео из автобуса №35 Казани, в котором кондуктор очень грубо разговаривала с пенсионером. Он не оплачивал проезд.
«Сейчас на 35 автобусе пожилой человек зашел в автобус с тележкой. После чего кондуктор отказала его везти, сказала, что автобус дальше не поедет. За деда оплатила женщина», - написал автор поста.
В ролике слышен следующий диалог:
Пенсионер: «Я лекарства беру, мне что умирать что ли?»
Кондуктор: «Рот закрой тепло не трать, быстро плати! Проезд оплачиваем, вам государство платит!».
В комментариях жители были шокированы поведением кондуктора.
«Уволить кондуктора! Никакого уважения к взрослым!»
«Малодушные людишки! На себе везешь что ли этого старика»
«Кондуктор года!»
«Хабалка!»
«Не дай бог такую старость».
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