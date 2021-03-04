В сети появилось видео из автобуса №35 Казани, в котором кондуктор очень грубо разговаривала с пенсионером. Он не оплачивал проезд.

«Сейчас на 35 автобусе пожилой человек зашел в автобус с тележкой. После чего кондуктор отказала его везти, сказала, что автобус дальше не поедет. За деда оплатила женщина», - написал автор поста.

В ролике слышен следующий диалог:

Пенсионер: «Я лекарства беру, мне что умирать что ли?»

Кондуктор: «Рот закрой тепло не трать, быстро плати! Проезд оплачиваем, вам государство платит!».

В комментариях жители были шокированы поведением кондуктора.

«Уволить кондуктора! Никакого уважения к взрослым!»

«Малодушные людишки! На себе везешь что ли этого старика»

«Кондуктор года!»

«Хабалка!»

«Не дай бог такую старость».

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