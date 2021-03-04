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Фото: скриншот видео

«Рот закрой и быстро плати!»: кондуктор автобуса №35 в Казани накричала на пенсионера

04.03.2021, 16:17 118 4 prokazan.ru

В сети появилось видео из автобуса №35 Казани, в котором кондуктор очень грубо разговаривала с пенсионером. Он не оплачивал проезд.

«Сейчас на 35 автобусе пожилой человек зашел в автобус с тележкой. После чего кондуктор отказала его везти, сказала, что автобус дальше не поедет. За деда оплатила женщина», - написал автор поста.

В ролике слышен следующий диалог:

Пенсионер: «Я лекарства беру, мне что умирать что ли?»

Кондуктор: «Рот закрой тепло не трать, быстро плати! Проезд оплачиваем, вам государство платит!».

В комментариях жители были шокированы поведением кондуктора.

«Уволить кондуктора! Никакого уважения к взрослым!»

«Малодушные людишки! На себе везешь что ли этого старика»

«Кондуктор года!»

«Хабалка!»

«Не дай бог такую старость».

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
04 марта 2021
16:40
Стопудово кондуктор из чуркестана.
Горожанин
0
04 марта 2021
16:54
А откуда еще. Весь общественный транспорт заполнен ими. Если вы сами позволяете чтоб над вами так издевались то терпите.
В ответ на комментарий пользователя
Стопудово кондуктор из чуркестана.
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Горожанин
1
04 марта 2021
16:59
Да сейчас всем наплевать друг на друга. Уважение ушло давно. Осталось только одна ценность это деньги и все. Как таксисты набивают себе карманы в плохую погоду, так и общественный транспорт издевается над людьми.
Обыватель
20
04 марта 2021
17:22
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать

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