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Фото: скриншот видео

У руководителя ВТОЦ Фарита Закиева проходит обыск

04.03.2021, 16:53 62 3 prokazan.ru

Как сообщил юрист Алексей Златкин на своей странице в «Инстаграм» у главы Всетатарского общественного центра Фарита Закиева проходит обыск.

«Обыск руководителя НКО Закиева, представителя не пускают», - написал юрист.

Также при обыске произошел конфликт между силовиками и адвокатом Закиева. Один из полицейских пригрозил составить на Златкина протокол из-за отсутствия маски и сообщил, то он нарушает общественный порядок. После словесной перепалки силовики закрыли двери квартиры.

Ранее прокуратура Татарстана потребовала признать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией и ликвидировать его. Сообщается, что правоохранители фиксировали факт экстремистской деятельности организации на протяжении нескольких лет. 

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комментарии

Горожанин
0
04 марта 2021
17:07
В тюрьму давно просятся уже
Гараж
21
04 марта 2021
17:13
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
04 марта 2021
17:35
Таких надо при задержании......

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