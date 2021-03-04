Как сообщил юрист Алексей Златкин на своей странице в «Инстаграм» у главы Всетатарского общественного центра Фарита Закиева проходит обыск.

«Обыск руководителя НКО Закиева, представителя не пускают», - написал юрист.

Также при обыске произошел конфликт между силовиками и адвокатом Закиева. Один из полицейских пригрозил составить на Златкина протокол из-за отсутствия маски и сообщил, то он нарушает общественный порядок. После словесной перепалки силовики закрыли двери квартиры.

Ранее прокуратура Татарстана потребовала признать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией и ликвидировать его. Сообщается, что правоохранители фиксировали факт экстремистской деятельности организации на протяжении нескольких лет.

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