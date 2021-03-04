Силовики задержали начальников следственного изолятора № 1 исправительной колонии № 6 в Иркутской области. Руководители проходят подозреваемыми по делу о нечеловеческих пытках заключенных. Это сообщили в Федеральной Службе исполнения наказаний.

В середине февраля руководителя СИЗО уволили, поскольку служебная комиссия после проверки на предмет соблюдения прав человека в заключении пришла к выводу, что права осужденных нарушаются. Дальше - больше. Стали выявляться чудовищные факты: один из заключенных родом из Тувы стал инвалидом после многочисленных избиений и издевательств.

Его держали на привязи, покалечили половой член, засунули в анальное отверстие кипятильник, где бытовой прибор взорвался, нанеся страшные внутренние травмы человеку.

За это задержали оперуполномоченного данного следственного изолятора. Именно он отправил тувинца в "особую" камеру - с заключенными, сотрудничающими с администрацией.

Руководство СИЗО было в курсе издевательств, но все пытки оставляло без должного внимания.

Были отстранены два заместителя начальника колонии и начальник оперотдела. На данный момент выявлены многочисленные факты издевательств, возбуждено 9 уголовных дел. Пострадали от пыток минимум 75 осужденных, причастными к пыткам следствие считает более 40 сотрудников тюрем.