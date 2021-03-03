Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому

03.03.2021, 15:38 323 2 prokazan.ru

В Ленинградской области произошло странное происшествие. В больницу привезли 32-летнюю девушку, которая была в коме из-за отравления неизвестными веществами.

Когда пациентка пришла в себя, она рассказала, что по дороге на работу села на скамейку у дома и сделала глоток воды, которую купила в магазине по пути. По словам потерпевшей после этого она не может ничего вспомнить. Об этом пишет РЕН ТВ.

На данный момент полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

К другим новостям: 

- В Минздраве Татарстана рассказали, сколько медработников умерло от коронавируса почти за год пандемии. 

- На трассе Казань - Арск произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки вылетел на встречку.

Происшествия Новости России Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Участник митинга 31 января в Казани, который избил сотрудника ГИБДД, предстанет перед судом
В МВД Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Татарстана
В Минздраве Татарстана рассказали, сколько врачей умерло от ковида
На трассе Казань-Арск произошло смертельное ДТП
Водителя автобуса, который насмерть сбил жительницу Казани, осудят в ближайшее время
«Вернул монету, не дал билет»: казанцы пожаловались на работу кондукторов в троллейбусе
«Думал – это собака»: на подростка в Татарстане напала рысь
Криминальный авторитет и руководитель татарстанской ОПГ «Поселковские» умер «на зоне»
Из аэропорта Казани отвезли в больницу туриста из Занзибара
Бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора оставили под домашним арестом
Госавтоинспекция Казани 3 марта проведет очередной рейд
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
Президент Татарстана отчитал министров за чиновников, которые попадались на взятках
«Лобовое стекло продавилось»: в Казани на машину упала глыба льда с крыши надземного перехода
16 человек спасли в Татарстане при пожаре в пятиэтажном доме
Полицейские Казани задержали кондуктора, который сбежал с выручкой
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
«Платите наличкой»: в общественном транспорте Казани нельзя оплатить проезд банковской картой
Увеличилось количество завозных случаев коронавируса: оперштаб Татарстана раскрыл свежие данные
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
03 марта 2021
16:04
Колёса водой запивала , чуть не зажмурилась , виновата вода.
Понт
0
03 марта 2021
16:50
Однозначно - БХОВ "Новичок".
Им сейчас всех неугодных травят, так говорят.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ