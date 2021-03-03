В Ленинградской области произошло странное происшествие. В больницу привезли 32-летнюю девушку, которая была в коме из-за отравления неизвестными веществами.

Когда пациентка пришла в себя, она рассказала, что по дороге на работу села на скамейку у дома и сделала глоток воды, которую купила в магазине по пути. По словам потерпевшей после этого она не может ничего вспомнить. Об этом пишет РЕН ТВ.

На данный момент полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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