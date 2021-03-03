В Татарстане с начала пандемии коронавируса умерло 27 врачей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Владимир Жаворонков на пресс-конференции.

«Мы потеряли 27 человек медработников. У 10 из них связь с профессиональной деятельностью отсутствует, у восьми она подтверждена, еще по девяти случаям продолжается расследование», - отметил Владимир Владимирович.

Также замминистра отметил, что нет какой-то определенной специальности, которые умирают чаще других.

«Это не вопрос специальностей. Врачи такие члены общества, как и все. Они могут заразиться в любом месте, поэтому нет смысла делать привязку к специальностям», - заключил спикер.

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