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Новости Казани и РТ

Фото: скриншот видео

В Минздраве Татарстана рассказали, сколько врачей умерло от ковида

03.03.2021, 14:54 64 2 prokazan.ru

В Татарстане с начала пандемии коронавируса умерло 27 врачей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Владимир Жаворонков на пресс-конференции.

«Мы потеряли 27 человек медработников. У 10 из них связь с профессиональной деятельностью отсутствует, у восьми она подтверждена, еще по девяти случаям продолжается расследование», - отметил Владимир Владимирович.

Также замминистра отметил, что нет какой-то определенной специальности, которые умирают чаще других.

«Это не вопрос специальностей. Врачи такие члены общества, как и все. Они могут заразиться в любом месте, поэтому нет смысла делать привязку к специальностям», - заключил спикер.

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Медицина / Минздрав Смерть Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Аноним
0
03 марта 2021
15:39
Пусть в Минздраве РТ и РФ скажут сколько каждый день умирает людей от гриппа к примеру или от обычных других инфекций, и некто не кричит караул пандемия.
Хирург
0
03 марта 2021
15:40
Умерло гораздо больше. Денег не дают судятся. ( деньги просто давно украли)

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