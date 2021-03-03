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На трассе Казань-Арск произошло смертельное ДТП

03.03.2021, 14:09 425 1 prokazan.ru

3 марта на трассе Казань-Арск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы автоаварии.

«35-летний водитель машины «ВАЗ-2114» выехал на встречку, где врезался в иномарку «Хендай Соната». В результате столкновения водитель ВАЗ погиб на месте происшествия», - сообщили корреспонденту Prokazan.ru в дежурной части МВД по Татарстану.

На данный момент на месте ДТП работают оперативные группы, устанавливаются причины произошедшего и количество участников.

«Так как скорая помощь приехала раньше всех, сотрудники погрузили пострадавших и увезли для оказания помощи. Устанавливается их количество и состояние участников ДТП», - отметили в дежурной части.

Ранее в ГИБДД республики предупреждали об ухудшении погодных условий, метели и снижении видимости на трассах. Водителей призывают быть внимательными и осторожными, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

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ДТП ГИБДД Смерть Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
0
03 марта 2021
15:06
Лобовой удар есть лобовой удар.

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