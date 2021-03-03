В Казани прошло судебное заседание по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млн 486 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Суд отказал в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения фигуранта в виде заключения под стражу. Судья избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», - сообщает пресс-служба.

Прокуратура планирует обжаловать судебное решение.

Напомним, Петрова обвиняют в получении взятки. Еще один фигурант дела вынудил руководство завода заключить договор с "нужной организацией" за 1, 4 миллиона рублей. Сегодня следствие уверено, что эти деньги пошли лично Борису Петрову. На данный момент известно, что Петров вину не признает. Бывшему чиновнику 64 года, из них почти 25 лет он посвятил работе в Ростехнадзоре.

К другим новостям:

- Мошенники придумали новую обманную схему под видом выплат с "Госуслуг". Как это происходит?