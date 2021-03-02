В Казани задержали бывшего главу поволжского Ростехнадзора Бориса Попова. Утром 1 марта он приехал на обычный допрос в Следственный Комитет, но оттуда его уже не отпустили. Некогда всемогущий чиновник при задержании почувствовал себя плохо.

Ранее он бывал в этом здании, но только как свидетель, когда проходил по делу своего бывшего подчиненного экс-руководителя челнинского Ростехнадзора Рената Хакимова.

За последние шесть месяцев Петров трижды лежал в стационаре, а потому ему сразу стало плохо. У него поднялось давление, пришлось вызывать "Скорую". Ему дали медикаменты, но отправить Петрова в больницу следствие не позволило. Его сразу отправили в изолятор временного содержания, куда "Скорую" пришлось вызывать еще раз.

Петрова обвиняют в получении взятки. Ранее Хакимова обвинили в том, что он препятствовал запуску в Набережных Челнах завода стиральных машин Haier. Подрядчиком строительства была известная в Челнах компания «Евростиль» Ильнара Гайсина, субподрядчиком — ООО «Энерго Инжиниринг». Срыв ввода в эксплуатацию грозил им огромным штрафом.

Завод пытался договорить с Ростехнадзором в рамках закона. Но каждый раз неизменно получал отказы. Тогда Хакимов вынудил руководства завода заключить договор с "нужной организацией" за 1, 4 миллиона рублей. Сегодня следствие уверено, что эти деньги пошли лично Борису Петрову.

На данный момент известно, что Петров вину не признает. Бывшему чиновнику 64 года, из них почти 25 лет он посвятил работе в Ростехнадзоре.