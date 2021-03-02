Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: Яндекс.Новости

В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»

02.03.2021, 00:01 50 2 prokazan.ru
В Казани задержали бывшего главу поволжского Ростехнадзора Бориса Попова. Утром 1 марта он приехал на обычный допрос в Следственный Комитет, но оттуда его уже не отпустили. Некогда всемогущий чиновник при задержании почувствовал себя плохо.
 
Ранее он бывал в этом здании, но только как свидетель, когда проходил по делу своего бывшего подчиненного экс-руководителя челнинского Ростехнадзора Рената Хакимова.
 
За последние шесть месяцев Петров трижды лежал в стационаре, а потому ему сразу стало плохо. У него поднялось давление, пришлось вызывать "Скорую". Ему дали медикаменты, но отправить Петрова в больницу следствие не позволило. Его сразу отправили в изолятор временного содержания, куда "Скорую" пришлось вызывать еще раз.
 
Петрова обвиняют в получении взятки. Ранее Хакимова обвинили в том, что он препятствовал запуску в Набережных Челнах завода стиральных машин Haier. Подрядчиком строительства была известная в Челнах компания «Евростиль» Ильнара Гайсина, субподрядчиком — ООО «Энерго Инжиниринг». Срыв ввода в эксплуатацию грозил им огромным штрафом.
 
Завод пытался договорить с Ростехнадзором в рамках закона. Но каждый раз неизменно получал отказы. Тогда Хакимов вынудил руководства завода заключить договор с "нужной организацией" за 1, 4 миллиона рублей. Сегодня следствие уверено, что эти деньги пошли лично Борису Петрову.
 
На данный момент известно, что Петров вину не признает. Бывшему чиновнику 64 года, из них почти 25 лет он посвятил работе в Ростехнадзоре.
Происшествия Новости России Татарстан Законы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Двое мужчин и три женщины: 5 новых случаев смерти от коронавируса зафиксировано на сутки в РТ
Пожарные в Татарстане спасли 77 живых душ из здания горящей животноводческой фермы
Пьяный мужчина в Татарстане ударил ножом в живот своего сына
Жители Казани жалуются на запах газа, МЧС успокаивает, экологи начали свою проверку: что происходит?
Мужчина и женщина погибли во время пожара в квартире в Зеленодольске
Не пришел защитник: судебный процесс над замглавы Росреестра РТ Адой Зайдуллиной пришлось перенести
В Казани будут судить буйного пассажира, напавшего на полицейского в аэропорту
Прокуратура РТ придумала, как сохранить льготные перевозки на пригородных маршрутах в Зеленодольске
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
Нет времени на отдых: президент РТ Рустам Минниханов отметит свой день рождения на работе
В Казани загорелся бойцовский клуб в подвале жилого дома
Специалисты газовой службы рассказали, при каких обстоятельствах отравились женщина и дети в Казани
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
Гуляй, народ: специалисты Министерства труда Татарстана напомнили о выходных в марте-2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
Такого второго нет: в Татарстане умельцы продают самодельный вездеход, сделанный из «Оки»
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
Смертельное ДТП в Татарстане унесло жизнь 25-летней девушки
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
00:28
Наконец-то Петрова взяли!!!
Горожанин
0
02 марта 2021
00:54
Как бы, если государство само искусственно создает непомерный спред, неизбежно возникают фарцовщики. Нет спреда, нет фарцовщиков, невыгодно. А нам то что, легче жить стало? И вообще, таких серьезно не называют. Они потом еще умудряются дальше чиновничать.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ