Мошенники придумали новый способ обирать россиян - теперь на вашу электронную почту может поступить письмо якобы от "Госуслуг". Там предлагается обновить данные на портале, отправили номер СНИЛС для получения социальных выплат.

Естественно, всем становится интересно, какие же выплаты им положены, и многие без сомнений отправляют свой СНИЛС.

Еще один вариант - вы получаете письмо от "Госуслуг", в котором указано, что вам начислены компенсации, и для их оформления предлагается перейти в личный кабинет портала и обратиться к юристу Гончаровой. Для идентификации в личном кабинете также требуют указать СНИЛС. Такие письма приходят обычно с такого адреса - info@mybusinessplan.ru.

В письме есть и логотип настоящего портала "Госуслуги", и голубые гиперссылки, и похожее оформление. Но после перехода по этим ссылкам и указания СНИЛС открывается окно, в котором нужно указать номер карты для получения компенсаций и выплат.

И вот тут можно лишиться всех своих средств. Эксперты также предупреждают, что паспортные данные и номер СНИЛС могут быть использованы мошенниками для получения кредитов на имя жертв.