Банк «Открытие» инвестирует в развитие технологий в 2021 году 17,6 млрд рублей

Банк «Открытие» значительно ускорит выпуск новых продуктов для клиентов и увеличит штат ИТ-разработчиков. Об этом сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на итоговой пресс-конференции. Объем инвестиций в развитие технологий в 2021 году станет рекордным для банка.

По словам Михаила Задорнова, за 2018-2020 гг. банк «Открытие» провел крупнейшую в России трансформацию ИТ-ландшафта, состоявшего из 546 систем 14 объединенных российских банков. Банк вывел из эксплуатации нецелевые системы, тем самым снизив расходы на их поддержку, создал базовые технологии для всех клиентских сегментов и продуктов, отладил все необходимые кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки работы с клиентами, системы управления продажами. Инвестиции банка в развитие технологий за последние три года составили 43 млрд рублей.

Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию бизнеса банка «Открытие». В 2021 году банк увеличит штат IT-разработчиков на 1000 человек и перейдет в технологиях к микросервисной модели поддержки бизнеса c целью увеличения скорости выпуска новых продуктов и услуг для клиентов. В планах банка на 2021 год развитие фронтального решения, системы Smart IVR и чат-ботов, продуктов и кредитных конвейеров в малом и корпоративном бизнесах, Digital каналов и многие другие проекты.

Банк уже начал формировать дополнительный штат кросс-функциональных команд, которые будут работать в трайбах и иметь индивидуальные KPI и срочные цели по дополнительному чистому операционному доходу.

Банк планирует развивать собственные цифровые таланты и привлекать с рынка экспертов и одаренную молодежь. Для этого группа «Открытие» создала собственную кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Опираясь на инновации и новые потребности рынка, банк продолжит решать и классические IT-задачи, которые остаются в будущей стратегии. Все должно работать безотказно, быстро, качественно.

Финальным аккордом трансформации в 2021 году станет централизация центров обработки данных на двух целевых площадках (ранее было 30 площадок). Во 2 квартале текущего года начнет функционировать ЦОД банка «Открытие» на Окской, 13, который объединит все серверное и телекоммуникационное оборудование. Таким образом, повысятся надежность, доступность и удобство эксплуатации ИТ систем, будут оптимизированы занимаемые площади.

Еще одним популярным и важным направлением оптимизации бизнес-задач в банке станет роботизация. В 2020 году сотрудники банка запустили около 100 роботов разного уровня сложности, оптимизирующих рутинные процессы в операционном департаменте. Роботы сократили время совершения разных рутинных операций на 60-100%. В 2021 году роботов планируют использовать все подразделения банка.

Многие новые комплексы и системы банка стали для рынка революционными. В 2020 году банк «Открытие» получил сразу три знаковые награды в сфере ИТ: Единое Фронтальное Решение признано лучшей цифровой платформой в розничном банке, «Комплекс превентивного мониторинга» для выявления мошеннических схем стал проектом года Global CIO, а интернет-банк занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 от Markswebb.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.