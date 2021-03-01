Сотрудники республиканской прокуратуры внимательно изучили ситуацию, которая сложилась с перевозкой льготников на пригородных маршрутах в Зеленодольском районе. Напомним, что директор ООО "Экспресс" заявил, что с 1 марта не будет перевозить льготников на пригородных маршрутах, включая популярный и весьма востребованный маршрут от Зеленодольска до Казани.

Свой отказ возить льготников директор пояснил отсутствием положенных в таком случае компенсаций из бюджета.

Прокурорам удалось установить, что проблема возникла из-за того, что республиканские законы не учли механизма расчета компенсаций в районах, где обычно перевозки проходят по нерегулируемым тарифам.

Сотрудники прокуратуры РТ направили в Госсовет республики предложение о внесении изменений в местный закон, принятый 19 декабря 2008 года. Если это сделать, то подобные законодательные накладки в будущем будут исключены.

Помимо этого, прокуратура Зеленодольска внесла представление главе райисполкома и официально строго предупредила директора ОО "Экспресс" о том, что нарушать права льготников на особые условия перевозки - это преступление.

С транспортниками удалось договориться: пока все законодательные изменения будут вноситься, они продолжат возить льготников на прежних условиях без перебоев.

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