Известный российский актер Дмитрий Певцов принял участие в съемках нового российского фильма "Святитель". Часть съемок прошла в отделе рукописей Научной библиотеки КФУ.

Фильм расскажет об удивительной истории Казанской иконы Божией Матери. Дмитрий Певцов в нем исполняет роль рассказчика, историка, посвятившего жизнь работе над историей реликвии.

Сотрудники библиотеки подготовили для актерского состава особую атмосферу - редкие рукописи, картины, книги, которым по праву нет цены. Помимо Певцова, в "Святителе" снимаются Александр Балуев и Екатерина Гусева.

Другие сцены картины снимали в Москве, а также в Казанском Кремле. Планируется часть сцен отснять на территории Польши, но пока ограничения, сопряженные с распространением коронавируса, не дают съемочной группе довести работу до конца.

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