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Фото: foma.ru

В первый день весны в Казани начнет работать новое радио - православное

28.02.2021, 11:53 34 4 prokazan.ru
С 1 марта 2021 года на частоте 95,5 МГц в Казани начнет работу новое радио - православная станция "Вера". Идею одобрил и благословил лично митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, при его участии прошла и подготовка к началу вещания.
 
В первый день весны в Казани запланированы торжественные мероприятия, посвященные открытию радиостанции, ожидается, что в них будет участвовать сам митрополит, представители духовенства, представители власти и общественники.
 
Идейным вдохновителем стал митрополит Феофан. Сегодня православное радио "Вера" слушают в 40 российских городах, и оно уже вещает в Альметьевске.

Радиостанцию называют "самым светлым радио в стране". В эфире читают Евангелие, отвечают на вопросы радиослушателей, помогают найти выход из сложных жизненных ситуаций.

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комментарии

Гараж
0
28 февраля 2021
12:03
Слава Аллаху.
Горожанин
0
28 февраля 2021
12:34
Лучше бы вместо бим радио его
Ameed
0
28 февраля 2021
12:38
Какой харам! Асгатфируллах!
Горожанин
0
28 февраля 2021
12:40
Говорят по этому радио модно будет с самим всевышним поговорить

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