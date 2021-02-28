С 1 марта 2021 года на частоте 95,5 МГц в Казани начнет работу новое радио - православная станция "Вера". Идею одобрил и благословил лично митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, при его участии прошла и подготовка к началу вещания.
В первый день весны в Казани запланированы торжественные мероприятия, посвященные открытию радиостанции, ожидается, что в них будет участвовать сам митрополит, представители духовенства, представители власти и общественники.
Идейным вдохновителем стал митрополит Феофан. Сегодня православное радио "Вера" слушают в 40 российских городах, и оно уже вещает в Альметьевске.
Радиостанцию называют "самым светлым радио в стране". В эфире читают Евангелие, отвечают на вопросы радиослушателей, помогают найти выход из сложных жизненных ситуаций.
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