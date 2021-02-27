В Татарстане подтвердили два случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Известно, что жертвами стали две женщины 1940 и 1946 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

На сегодняшний день всего зарегистрировано уже 333 случая.

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