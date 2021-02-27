"Терминатор" на все времена Арнольд Шварценеггер, супермодель Наталья Водянова, легкоатлет Боб Бимон и футболист Дидье Дрогба могут стать почетными гостями Специальной Олимпиады, всемирная зимняя серия игр которой состоится в 2022 году в Казани.

О том, что эти знаменитости могут приехать в Татарстан, сообщила президент турнира Ольга Слуцкер во время интервью телеканалу "Матч ТВ".

По словам Слуцкер, ожидается около 2 тысяч вип-персон, среди которых будут известные всему миру политики, общественные деятели, легенды спорта и шоу-бизнеса.

Специальная Олимпиада состоится в январе 2022 года. Ожидается, что в мероприятии, которое примет Казань, примут участие спортсмены из 107 государств.