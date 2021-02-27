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Фото: zbrushcentral.com

На Специальную Олимпиаду в Казань собираются 2 тысячи гостей, среди которых «Терминатор» и Дрогба

27.02.2021, 05:00 21 4 prokazan.ru
"Терминатор" на все времена Арнольд Шварценеггер, супермодель Наталья Водянова, легкоатлет Боб Бимон и футболист Дидье Дрогба могут стать почетными гостями Специальной Олимпиады, всемирная зимняя серия игр которой состоится в 2022 году в Казани.
 
О том, что эти знаменитости могут приехать в Татарстан, сообщила президент турнира Ольга Слуцкер во время интервью телеканалу "Матч ТВ".
 
По словам Слуцкер, ожидается около 2 тысяч вип-персон, среди которых будут известные всему миру политики, общественные деятели, легенды спорта и шоу-бизнеса.
Специальная Олимпиада состоится в январе 2022 года. Ожидается, что в мероприятии, которое примет Казань, примут участие спортсмены из 107 государств.
Знаменитости Спорт Казань
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комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2021
05:40
А прикольная олимпиада не будет проводиться? Или интересная?
Горожанин
0
27 февраля 2021
06:05
Какая то передача заканчивается словами, могли придти, но. Зачем одно и тоже повторять?
Ага
0
27 февраля 2021
06:11
И я там был, мёд, пиво пил. По усам текло, да в рот не попало. А Слуцкер попало.
Горожанин
0
27 февраля 2021
06:16
Что у тебя там опять текло по ушам? Мы как бы не поняли.
В ответ на комментарий пользователя
И я там был, мёд, пиво пил. По усам текло, да в рот не попало. А Слуцкер попало.
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