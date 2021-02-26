26 февраля в Нижнем Новгороде произошел взрыв в пристройке к 12-этажному дому. Площадь обрушения — 200 квадратных метров. Взрыв был слышен жителям соседних домов. Спасатели продолжают разбор завалов, но уже сейчас МЧС сообщили, что людей под завалами больше нет.

При обрушении здания пострадали пять человек, все они сотрудники стоматологии. В тяжелом состоянии находится одна 24-летняя женщина, она получила сильные ожоги, ушибы и резаные раны головы.

«Извлеченная из-под завалов женщина с предварительным диагнозом "ожоги лица, кистей рук, передней стенки грудной клетки и дыхательных путей" эвакуирована бригадой в ожоговый центр. Она в сознании, разговаривает. Состояние тяжелое, но не критичное», — сообщил главврач Нижегородского центра медицины катастроф Михаил Созонов.

На данный момент на месте работает 240 человек — это спасатели, медики, правоохранители. Спасатели. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва газа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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