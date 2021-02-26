В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались две женщины 88 и 84 лет и 68-летний мужчина.

Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен. По состоянию на 26 февраля в Татарстане зарегистрирован 331 летальных случаев.

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