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Фото: ProKazan

Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще

26.02.2021, 13:51 97 0 prokazan.ru

В МУП «Метроэлектротранс» приняли решение об увеличении количества трамваев на маршрутах №5 и №5а. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, был пересмотрен график движения самых популярных в городе трамвайных маршрутов. Теперь на каждый из этих маршрутов добавлено по 4 трехсекционных вагона. Раньше на маршрутах ходило 16 трамваев, теперь будет выходить по 20.

Напомним, не так давно депутат на заседании гордумы раскритиковал работу трамваев и возмутился, что перевозчики требуют только повышение тарифов.

К другим новостям: 

- Роспотребнадзор Татарстана разрешил родителям посещать утренники в детских садах. Правда при некоторых условиях. Пройти смогут не все.

- Штаб Навального в Казани выпустил новое расследование. На этот раз активисты разбирались, за чей счет обслуживаются две дорогостоящие иномарки Ильсура Метшина и почему на них один и тот же номер. 

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