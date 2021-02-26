В МУП «Метроэлектротранс» приняли решение об увеличении количества трамваев на маршрутах №5 и №5а. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, был пересмотрен график движения самых популярных в городе трамвайных маршрутов. Теперь на каждый из этих маршрутов добавлено по 4 трехсекционных вагона. Раньше на маршрутах ходило 16 трамваев, теперь будет выходить по 20.

Напомним, не так давно депутат на заседании гордумы раскритиковал работу трамваев и возмутился, что перевозчики требуют только повышение тарифов.

К другим новостям:

- Роспотребнадзор Татарстана разрешил родителям посещать утренники в детских садах. Правда при некоторых условиях. Пройти смогут не все.

- Штаб Навального в Казани выпустил новое расследование. На этот раз активисты разбирались, за чей счет обслуживаются две дорогостоящие иномарки Ильсура Метшина и почему на них один и тот же номер.