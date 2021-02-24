24 февраля на пятой сессии Казанской городской Думы четвертого созыва руководитель фракции КПРФ Алексей Серов раскритиковал работу трамваев в столице Татарстана.

«12 - именно столько серьезных аварий случилось с казанскими трамваями за последние полгода. Сход с рельсов и возгорания трамваев стали символом города в 2020 году. И эта тенденция продолжается в 2021-м. А у нас самый молодой трамвайный парк в России», - отметил Серов.

Также по его словам общественный транспорт лидирует по количеству жалоб со стороны жителей.

«Иногда кажется, что мы наблюдаем незримое соревнование между красными автобусами и красными трамваями, кто больше соберет жалоб и спалит подвижной состав. Создается ощущение, что Комитет по транспорту как-то уклоняется от этого и вообще его собой подменила лоббистская Ассоциация автотранспортных предприятий Казани. Если резюмировать их работу, то они просят только повысить тарифы на проезд, повысить их снова и снова», - рассказал депутат.

Как считает Серов, то огромной проблемой на данный момент является связность транспортных маршрутов в городе. Сегодня нет маршрута по улице Петра Витера, который может соединить Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.

«В то же время пиарщики транспортной отрасли выдают за достижение сам факт выхода подвижного состава на маршруты, что вызывает серьезные вопросы», - заключил Алексей Серов.

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