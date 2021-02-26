Во время пандемии коронавируса россияне на фоне стрессов, боязни заболеть, потери работы и кризиса все чаще сталкиваются с таким явлением, как панические атаки. Журналист издания progorod76.ru выяснил у медиков, почему они возникают и что с ними делать.

По словам нейрохирурга Ярославской областной детской клинической больницы Дмитрия Шелкошвеева, сам коронавирус не провоцирует панические атаки, им подвержены люди с дисфункцией вегетативной нервной системы. Сама же паническая атака - ничто иное, как слишком реальное восприятие опасности, которая на самом деле жизни не угрожает.

"Существует много способов профилактики панических атак. Из самых известных и тех, которые показали свою эффективность - это различные дыхательные практики, когда человек дышит в определенном ритме, договариваясь с собой, что он, например, сначала делает несколько глубоких вдохов, несколько выходов. Это поможет справиться с сильной тревогой и паническими атаками в том числе. Еще медитация - очень хороший способ профилактики большого количества разных расстройств, так что, если она вам доступна, то это здорово. Порой требуется помощь психотерапевта", - отметил Шелкошвеев.

Также врач посоветовал отказаться от продуктов, которые стимулируют центральную нервную систему. Основными источниками паники становятся стрессы - как физический, так и психологический, которые могут усилить алкоголь, кофеин, энергетики, недосып и общая усталость.

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