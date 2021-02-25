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Фото: osnmedia.ru

В Республике Татарстан зарегистрировано 5 новых случаев смерти от COVID-19

25.02.2021, 18:59 29 0 prokazan.ru
Зарегистрировано 5 новых случаев смерти от коронавируса в республике. Не стало двух женщин - 1937 и 1956 годов рождения. За последние сутки также зафиксировали смерть троих мужчин: умерли пожилые люди 1940, 1943 и 1949 годов рождения.
 
Во всех случаях причины смерти подтверждены патологоанатомической экспертизой. Частицы вируса выделены и идентифицированы, поражения от осложнений инфекции квалифицированы правильно. Минздрав РТ выражает соболезнования родным, близким и знакомым.
 
На 25 февраля 2021 года в республике всего зарегистрировано 328 летальных исходов от коронавируса.
Медицина / Минздрав Смерть Коронавирус Татарстан
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комментарии

Гараж
0
25 февраля 2021
19:25
Почему вирус мало трогает молодых.

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