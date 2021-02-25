Зарегистрировано 5 новых случаев смерти от коронавируса в республике. Не стало двух женщин - 1937 и 1956 годов рождения. За последние сутки также зафиксировали смерть троих мужчин: умерли пожилые люди 1940, 1943 и 1949 годов рождения.

Во всех случаях причины смерти подтверждены патологоанатомической экспертизой. Частицы вируса выделены и идентифицированы, поражения от осложнений инфекции квалифицированы правильно. Минздрав РТ выражает соболезнования родным, близким и знакомым.

На 25 февраля 2021 года в республике всего зарегистрировано 328 летальных исходов от коронавируса.