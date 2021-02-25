В Казани планируют организовать место для стоянки автодомов. Сообщение о поиске территории для этого размещено на сайте Госкомитета по туризму РТ.

В тексте говорится, что земельный участок ищут в границах города; его готовы даже приобрести у частного лица. Смысл организации автокемпинга в столице Татарстана в развитии туризма: в пример приводятся аналогичные проекты, которые действуют в крупных городах мира, в том числе, в Москве.

"Данная идея имеет большую актуальность ввиду того, что в 2022 году Федеральное агентство по туризму совместно с МОО «Лига караванеров» планирует проведение первого Международного форума по автотуризму в рамках Международного фестиваля «FICC INTERNATIONAL RALLY 2022». Проведение Форума поможет раскрыть туристский потенциал России для нескольких миллионов автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая, а также даст толчок активному развитию автотуризма в том числе в Республике Татарстан (при наличии соответствующей инфраструктуры)", - считают в Госкомитете.

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