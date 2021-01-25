Наверняка многие из нас, видя в зарубежных фильмах путешественников с автодомами, тоже мечтали купить такой фургон и уехать "в закат". Собрали шесть вариантов домов на колесах, которые можно купить в Татарстане через сайт бесплатных объявлений - в одних можно жить круглый год, другие просто доступны любому. Выбирайте и путешествуйте!

1. Автодом MAN TGS 6x6 - 27 миллионов рублей

Здесь можно не просто жить, но и устраивать светские приемы - есть абсолютно все, что может понадобиться для комфорта: плита, душ и туалет, электричество и отопление, два телевизора и антенна, шесть спальных мест, мини-бар, а также симпатичные интерьеры и хорошая проходимость.

2. Автодом Hymer - exsis-I 512 - 3,15 миллиона рублей

Модель попроще и ощутимо дешевле, но также есть все необходимое для комфортных поездок: пять спальных мест, столовая группа, горячая и холодная вода, туалет, телевидение, рация, кондиционер и прочее. Компактнее предыдущего, также является "самоходным" домом на колесах, а не прицепом.

3. Автодом-трансформер модульный "ModuleVan" - 2,5 миллиона рублей

Автодом сделан на базе "Газель Некст", внутренне убранство представляет собой отдельные модули. Вставил - поехал отдыхать, вынул - можно и работать. Внутри также отопление, электричество, вода, плита для готовки, санузел. Еще дешевле - еще бюджетнее.

4. Прицеп-дом panorama comfort (капля) - 452 тысячи рублей

Выглядит совершенно игрушечно, особенно рядом с первой моделью в нашем списке. Однако свой минимум функций тоже выполняет. Есть спальная зона и кухня с водой, санузла не заявлено, как и отопления. Половина деталей выполнена из фанеры, зато ТАССР сбоку написано. Патриотично и экономно.

5. Автодом ПАЗ категории С - 350 тысяч рублей

Закройте глаза и представьте обычный пассажирский ПАЗик. А теперь откройте и посмотрите на дом на колесах на основе этого самого ПАЗа. Здесь есть кухня с раковиной, пять спальных мест, отопление и светодиодное освещение, умывальник на улице, а также лебедка. В ГИБДД этот чудо-транспорт числится как грузопассажирский.

6. Прицеп-кемпер - 59 999 тысяч рублей

Небольшой летний фургончик, в котором есть самый минимум: спальные места, крыша над головой и освещение. Дешево и сердито, предназначен для одиночных летних вылазок на природу, так больше чем одному тут явно тесно, а зимой - холодно. Сам вкладыш к прицепу продают за 60 тысяч, если с прицепом - просят еще 10 сверху.

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