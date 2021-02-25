Президент республики Татарстан Рустам Минниханов, побывавший на сессии Казанской городской думы, рассказал о причинах долговой ямы, в которой оказалась республика. Минниханов заявил, что одна из причин кроется в банкротстве предприятий.

" У нас денег не хватает. Долгов по республике - 8,7 миллиарда, а по Казани - 4,5 миллиарда", - сообщил Президент РТ.

Он подчеркнул, что власти должны уделять этому сложному вопросу особое значение. Это поможет эффективно привлекать ресурсы, необходимые для Татарстана.

К числу сложных вопросом Минниханов отнес и проблему роста коммунальных платежей. Это происходит не по причине повышения тарифов, а из-за установившихся в регионе холодов.