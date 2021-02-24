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Фото МЧС Республики Алтай

Водитель спас людей из горящего торгового центра, подогнав пассажирский автобус к зданию

24.02.2021, 17:53 140 0 prokazan.ru

В Горно-Алтайске водитель пассажирского автобуса спас посетителей горящего торгового центра. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС региона пишет ТАСС.

Сообщается, что ТЦ "Ткацкий-1" загорелся 24 февраля утром. Когда началось возгорание, люди, находящиеся в здании, подошли к окнам второго этажа. Проезжающий мимо водитель автобуса с пассажирами увидел происходящее и подогнал транспортное средство к горящему зданию. Люди смогли выбраться из окон прямо на крышу автобуса, а затем спустились по приставленной к нему лестнице. 

Кроме того, пожарные в процессе тушения эвакуировали 13 человек, большинство посетителей покинули ТЦ самостоятельно, погибших и пострадавших нет, сообщают в МЧС региона. Дознаватели будут устанавливать причину пожара, а водителя автобуса планируют наградить. 

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