Жители Татарстана начали покупать SIM-карты с детскими товарами и одеждой

В Татарстане появилось почти шестьсот точек продаж SIM-карт МегаФона с саморегистрацией. Теперь приобрести их можно в шаговой доступности: в продуктовом магазине у дома, в киоске с прессой, фотосалоне и кафе.

Удобный формат покупки SIM-карт, предложенный оператором во время пандемии для безопасности абонентов, становится популярнее и регулярно пополняется новыми адресами и списком торговых точек. За последние месяцы спрос на SIM-карты с саморегистрацией в Татарстане вырос в 2 раза.

Стать абонентом МегаФона можно в розничной сети по продаже детских товаров «Детский мир», в магазинах бытовой техники и электроники: «М.Видео», «Эльдорадо», «ДНС», в гипермаркетах «ОФИСМАГ», в ломбардах «Алтын Яр» и в продовольственных отделах по всей республике.

Более 130 населенных пунктов Татарстана вошли в географию проекта. Благодаря новому сервису SIM-карты оператора продаются даже в небольших деревнях, таких как: Татарский Сарсаз, Дусюмово, Багряж-Никольское, Старые Ерыклы, Азьмушкино, Илебер.

Для домоседов появилась возможность купить SIM-карту оператора без визита в точки продаж. Для этого необходимо оформить заказ с доставкой в интернет-магазине МегаФона, Tmall, AliExpress, Wildberries и на других онлайн-площадках.

Самостоятельно активировать SIM-карту довольно просто и займет это не больше 10 минут. Достаточно вставить карту в телефон, включить передачу данных и загрузить бесплатное приложение «Личный кабинет» МегаФона. Далее следовать инструкции по самостоятельной регистрации.