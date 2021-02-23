В Казани 23 февраля началось с коммунальной аварии: на проспекте Ибрагимова прорвало трубу, кипятком залита вся дорога. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Устранить аварию планируют в течение дня.
Напомним, что движение на проспекте Ибрагимова между улицей Чистопольская и проспектом Ямашева сегодня ограничено. Об этом еще утром предупредили в Госавтоинспекции, попросив водителей выбирать альтернативные маршруты.
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