В Казани 23 февраля началось с коммунальной аварии: на проспекте Ибрагимова прорвало трубу, кипятком залита вся дорога. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Устранить аварию планируют в течение дня.

Напомним, что движение на проспекте Ибрагимова между улицей Чистопольская и проспектом Ямашева сегодня ограничено. Об этом еще утром предупредили в Госавтоинспекции, попросив водителей выбирать альтернативные маршруты.

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