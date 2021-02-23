Сегодня, 23 февраля, на проспекте Ибрагимова будет временно ограничено движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По информации ведомства, ограничение касается участка проспекта от Чистопольской до проспекта Ямашева. Временные рамки ограничения в ГИБДД не называют, а причиной указывают проведение технических работ.

"Госавтоинспекция Казани просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - также говорится в сообщении правоохранителей.

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