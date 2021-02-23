В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Известно, что 41-летнего мужчину удалось задержать, когда тот шел от строящегося дома к жилому. Росгвардейцы распознали злоумышленника, так как ранее получили ориентировку на него от полиции. После проверки документов личность мужчины установили. Оказалось, что осужден он был за кражу и ему полагалось отбывать исправительные работы. Однако от выполнения наказания мужчина уклонился, поэтому и был объявлен в розыск.

Мужчину доставили в полицию.

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