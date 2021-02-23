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В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске

23.02.2021, 01:00 35 2 prokazan.ru
Он был осужден за кражу

В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Известно, что 41-летнего мужчину удалось задержать, когда тот шел от строящегося дома к жилому. Росгвардейцы распознали злоумышленника, так как ранее получили ориентировку на него от полиции. После проверки документов личность мужчины установили. Оказалось, что осужден он был за кражу и ему полагалось отбывать исправительные работы. Однако от выполнения наказания мужчина уклонился, поэтому и был объявлен в розыск. 

Мужчину доставили в полицию.

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Казань Правоохранители
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комментарии

Гараж
0
23 февраля 2021
07:21
Все мы в бегах. И все мы любим бегство.
Мы там впадаем как бы даже в детство.
Все мы бежим, мотивы бегства боль.
И на счетах всегда мерцает ноль
Горожанин
0
23 февраля 2021
07:44
Я уж подумала серийного убийцу. Столько сил и времени на безобидного человека.

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