В Казани мужчина угнал Мерседес прямо с парковки автосалона. В городе объявили план "Перехват". Об этом стало известно из соцсетей.

Известно, что угонщик заранее спланировал свое преступление. Он пришел в автосалон на улице Московская около обеда, выбрал автомобиль марки "Мерседес", стоимость которого более шести миллионов рублей, сел и уехал. Внутри машины находился маячок, а на стекле - наклейка "Тест-драйв". Первое время полиции удавалось отслеживать грабителя, однако на улице Абжалилова водитель снял маячок.

Чуть позже водитель бросил машину во дворах на улице Гвардейская. Сам он сбежал. Его по-прежнему ищут.

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