21 февраля в 14:20 поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Прибывшие спасатели при помощи специального инструмента открыли входную дверь. В результате отравления угарным газом пострадали двое мужчин 60 и 42 лет, при этом два человека погибли 28 и 26 лет», - говорится в сообщении.

На данный момент прокуратура Кировского района организовала проверку.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства случившегося. По предварительным данным, один из мужчин позвонил родственникам и сообщил, что в квартире странный запах, он теряет сознание, просит вызвать скорую помощь», - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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