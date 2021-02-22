Утром 21 февраля в Казани на улице Краснококшайская водитель машины «Датсун» вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщается на странице программы «Перехват».

Утром машину вытаскивали с путей, водитель иномарки был сильно пьяным, что даже не мог произнести слова. Водительское удостоверение у мужчины было, но после произошедшего, скорее всего, он будет ходить пешком.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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