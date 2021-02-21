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Фото: скриншот видео

«Моя горячая кровь, сведет вас с ума»: девушка из Казани искала мужа на программе «Давай поженимся»

21.02.2021, 19:09 299 7 prokazan.ru

32-летняя девушка Амалия из Казани приняла участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Выпуск показали 19 февраля. Она приехала покорять сердце многодетного хирурга.

«Надеюсь, моя горячая кровь сведет тебя с ума», - сказала девушка, когда вышла к мужчине. При этом жениху она явно понравилась.

В подарок Амалия привезла чак-чак, а для жениха приготовила танец живота. Про свои отношения она рассказала, что первого своего мужа она даже ни разу не видела, вышла замуж по настоянию отца.

Но в финале программы выбор мужчины пал все-таки не на «горячую» казанскую девушку Амалию.

К другим новостям: 

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- Плохие новости для тех, кто ездил из Казани в Зеленодольск по льготному проездному. С 1 марта их отменяют. 

 

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Казанец
4
21 февраля 2021
19:27
Не тянет она на 32...ей ближе к полтинничку 45 минимум, просто следит за собой.
Горожанин
2
21 февраля 2021
19:31
Ну , вот. История в статейке началась оптимистически чак чак , танец живота и на тебе.
Горожанин
2
21 февраля 2021
19:43
Ага! Ты где свинья?
Горожанин
1
21 февраля 2021
19:45
Дура!!! Не хрен мужа на вонючих русских программах искать! Тьфу!!!! Тьфу миллион раз!
Горожанин
1
21 февраля 2021
19:46
Всех КТО ЕДЕТ В МОСКВУ - надо расстреливать без суда и следствия!
Верно ага? Где ты спрятался гнида?
2
21 февраля 2021
19:48
Всех кто выходит замуж за поганых иванов - расстреливать без суда и следствия!
Гараж
1
21 февраля 2021
19:57
А нашла его под кроватью когда полезла за тапочками и это был артист похожий на Андрея Мягкова.

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