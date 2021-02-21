32-летняя девушка Амалия из Казани приняла участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Выпуск показали 19 февраля. Она приехала покорять сердце многодетного хирурга.

«Надеюсь, моя горячая кровь сведет тебя с ума», - сказала девушка, когда вышла к мужчине. При этом жениху она явно понравилась.

В подарок Амалия привезла чак-чак, а для жениха приготовила танец живота. Про свои отношения она рассказала, что первого своего мужа она даже ни разу не видела, вышла замуж по настоянию отца.

Но в финале программы выбор мужчины пал все-таки не на «горячую» казанскую девушку Амалию.

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