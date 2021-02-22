На 19 заседании парламента Татарстана депутаты Госсовета приняли поправки к закону об организации митингов. Теперь организаторы должны будут указывать реквизиты банковского счета, с которого финансируется акция.

Поправки поддержал 71 парламентарий, 8 выступили против еще четверо воздержались. Фракция КПРФ выступила против принятия ужесточения закона. Новые требования коснутся организаторов публичных акций с участием более 500 человек.

По словам министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина, поправки понадобились в связи с тем, что изменился федеральный закон.

Также в принятом законопроекте прописано, что в уведомлении о проведении мероприятия нужно указывать методы организации не только медпомощи, но и санитарного обслуживания. А также уточняется, когда организатор мероприятия не вправе его проводить.

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