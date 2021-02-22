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Фото: Артем Мохов

Депутаты Госсовета Татарстана поддержали изменение закона о митингах в республике

22.02.2021, 00:15 24 4 prokazan.ru

На 19 заседании парламента Татарстана депутаты Госсовета приняли поправки к закону об организации митингов. Теперь организаторы должны будут указывать реквизиты банковского счета, с которого финансируется акция.

Поправки поддержал 71 парламентарий, 8 выступили против еще четверо воздержались. Фракция КПРФ выступила против принятия ужесточения закона.  Новые требования коснутся организаторов публичных акций с участием более 500 человек.

По словам министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина, поправки понадобились в связи с тем, что изменился федеральный закон.

Также в принятом законопроекте прописано, что в уведомлении о проведении мероприятия нужно указывать методы организации не только медпомощи, но и санитарного обслуживания. А также уточняется, когда организатор мероприятия не вправе его проводить.

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Татарстан Казань Общество Митинги
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комментарии

Горожанин
0
22 февраля 2021
00:29
Ну и ххх с ними
Горожанин
0
22 февраля 2021
00:38
Ты куда? Решил в свою группу отвалиться, где всех посторонних банят? А как же наша инфо свалка? А как же игра в кто кого перезаткнет? Лучше молча сидеть и пройти мимо? Подлец, предатель!
В ответ на комментарий пользователя
Ну и ххх с ними
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Ага
0
22 февраля 2021
00:41
А как же проблемы меньшинств, по 10 человек в которых ? Неужели тебя они могут не волновать?
В ответ на комментарий пользователя
Ну и ххх с ними
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Ага
0
22 февраля 2021
00:44
Ну, блин, я ни гей, ни ветеран, ни многодетная мать, даже ни космонавт. Меня здесь ничего не касается. Мне не интересно здесь ничего.
В ответ на комментарий пользователя
А как же проблемы меньшинств, по 10 человек в которых ? Неужели тебя они могут не волновать?
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