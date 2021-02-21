В Ленинградской области полицейским поступило сообщение о конфликте из-за уборки снега и перестрелке. Сотрудники оперативно выехали на место.

«Установлено, что 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, и который возмущался, что его рекламную вывеску завалили снегом, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего дворника», - сообщается в главном управлении МВД района.

Виновника задержали и отвезли в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшего отвезли в больницу с травмой ноги. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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