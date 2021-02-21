Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника

21.02.2021, 19:58 138 2 prokazan.ru

В Ленинградской области полицейским поступило сообщение о конфликте из-за уборки снега и перестрелке. Сотрудники оперативно выехали на место.

«Установлено, что 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, и который возмущался, что его рекламную вывеску завалили снегом, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего дворника», - сообщается в главном управлении МВД района.

Виновника задержали и отвезли в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшего отвезли в больницу с травмой ноги. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К другим новостям: 

- «Моя горячая кровь, сведет вас с ума»: девушка из Казани искала мужа на программе «Давай поженимся». 

- "Позвонил, сказал, что теряет сознание": в Казани в результате отравления угарным газом погибли два человека, еще двое пострадали. 

Происшествия Новости России Общество Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Моя горячая кровь, сведет вас с ума»: девушка из Казани искала мужа на программе «Давай поженимся»
«Позвонил, сказал, что теряет сознание»: в Казани из-за отравления угарным газом погибли двое мужчин
Перевозчик вынуждено отменил льготный проезд из Зеленодольска до Казани
Пытался остановить руками: в Казани фура с продуктами чуть не задавила водителя
В пятиэтажке Казани произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей
Митрополит Казанский и Татарстанский: «Вопрос вакцинации от коронавируса не религиозных взглядов»
За сутки в Татарстане зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом
При пожаре квартиры в 13-этажном доме в Казани погиб мужчина
«Необычно в новой роли»: певец Элвин Грей принял участие в заседании Минкультуры Башкортостана
Экс-сотрудника транспортного предприятия в РТ осудят за ложные показания в деле о гибели ребенка
«Ждите писем счастья»: в казанском метро заметили полицейского, которая снимала людей без масок
Перестал выходить на связь: почти неделю в Татарстане разыскивают молодого человека
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет
Новая поликлиника открылась для жителей микрорайона Танкодром в Казани
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей
«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2021
20:08
"Хозяин магазина " ...
Гараж
0
21 февраля 2021
20:11
Дело в том что уборка снега связана с жёсткими стереотипами. Даже ученики дают иногда по голове учителю трудового обучения лопатой.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ