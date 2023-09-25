Вспыхнули оба автомобиля: в Татарстане на М7 жуткая авария с «Газелью» и фурой

«Газель» загорелась на М-7 в Татарстане 25 сентября после столкновения с фурой

Сегодня утром, 25 сентября, на М7 в Татарстане произошло ДТП - «Газель» столкнулась с фурой, в результате чего оба автомобиля загорелись.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, инцидент имел место на 1039 километре федеральной трассы М-7 в направлении Набережных Челнов. На мосту через Каму из-за закончившегося топлива остановилась «Газель». Водитель большегруза, который вез почту, не выбрал безопасную скорость, в результате чего столкнулся с «Газелью», которая стояла у обочины.

Оба транспортных средства загорелись. Один из водителей был доставлен в больницу с ожогами. На данный момент сотрудники полиции выясняются обстоятельства произошедшего.