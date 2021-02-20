Актер фильма «Батя», резидент Stand Up Стас Старовойтов рассказал о своем дебюте в кино

С 23 февраля в широкий российский прокат выйдет полнометражный фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя» – трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

Сюжет фильма начинается с того, что батя, обещавший навестить Макса и его семью на свое 70-летие, как всегда, не приехал. И тогда Макс отправляется к нему с женой и детьми, по дороге вспоминая свое детство с батей. Стоит отметить, что фильм пропитан духом Советского Союза, и от этих воспоминаний екнет сердце у каждого, кто хоть немного застал девяностые.

В роли бати – Владимир Вдовиченков, очень точно и метко сыгравший простого русского мужика. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и др.

Сына бати Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов – это его дебют в кино, ставший продолжением его амплуа семейного комика. Наша редакция пообщалась со Стасом после состоявшейся предпремьеры фильма в Казани.

Есть ли для вас какая-то особенная запомнившаяся сцена в фильме?

Да, это все сцены с Владимиром Вдовиченковым. Последняя сцена, где мой герой высказывает отцу все, что он думает о его поведении. Это очень сильный и сложный эпизод, где разговор начинается с ним старым, а потом его показывают молодым, а я остаюсь уже взрослым. Она очень важна и сложна. Там было много текста, его нужно было подготовить, партнер по сцене обязывает быть на уровне. Вот именно эта сцена для меня очень ценна, и я доволен, как она получилась.

Как вам сценарий фильма?

Изначально, фильм «Батя» планировался как сериал. Такой мини сериал, состоящий из четырех картин. В первоначальном сценарии было много материала из современной линии, и много смешных моментов из нее не попало в фильм. Но, по моему мнению, это правильно. Фильм получился более динамичный. Возможно, в будущем мы увидим и расширенную версию в виде мини сериала.

Как вы оцениваете свой дебют в кино и свою актерскую игру? Будете ли читать рецензии на фильм?

Рецензий ждать не буду и читать, наверное, тоже. Я снялся, а дальше уже дело зрителей оценить фильм в целом, так же как и мою актерскую игру. Сам я, к сожалению, не в состоянии это сделать и трезво посмотреть на себя со стороны, мне это сделать сложно. Фильм получился очень смешной, и посмотрим, как проголосуют зрители покупкой билетов, тогда будет ясно, удачный фильм получился или нет.

Как отец вы поддерживаете ту манеру воспитания, которую практикует в фильме Владимир Вдовиченко? Он учит детей скорее выживать, чем дает им детство.

Поддерживаю или нет, сказать сложно. Все-таки это все немного утрировано и вымышлено. Какие-то моменты в моем детстве тоже были, поездка в машине на мешках с картошкой, например. Но это приключение вызывало только радость и счастье у меня и у моих двоюродных братьев. Воспоминания из детства зачастую светлые. И если бы у меня был такой отец, к примеру, и он бы проделывал со мной то, что показано в фильме, например, делал крапиву на руке, чтобы я запомнил право или лево, я бы все равно вспоминал это с теплотой. Воспитывал бы я так своих детей, конечно, нет. Сейчас в этом нет такой необходимости, и таких условий, как жили тогда тоже.

Есть ли переклички с вашим детством?

Конечно же есть. Сам я вырос без отца, но в моем детстве были мужчины, дяди, дед. Мне сложно сказать про отцовское воспитание, это скорее общее ощущение от того времени.

Насколько вам было комфортно работать с известным актером Владимиром Вдовиченко?

Все достаточно быстро происходило, времени на раскачку и близкое знакомство не было. Совместные съемки проходили 3 дня. Со всеми актерами к этому времени мы уже сроднились, с Надей Михалковой мы хорошо сработались. Напряжение с его появлением появилось, но он сразу его снял, просто крикнув «Димон», напомнив всем о фильме «Бумер», и все сразу прошло. У нас была тяжелая сцена в конце фильма, которая, по его мнению, должна сниматься спустя хотя бы 2-3 дня после знакомства актеров. Но все получилось в конечном итоге хорошо, несмотря на то, что снимали в первый же день.

Stand Up это тоже актерская игра, но кино совсем другое. Что вам ближе?

Ближе, конечно, Stand Up комедия, я этим занимаюсь много лет, я себя там хорошо чувствую. Но на площадке мне тоже очень понравилось, понравилось отношение съемочной группы, работа с режиссером. Если еще раз позовут сниматься в большом кино, обязательно соглашусь.

Напомним, в прокат фильм с Владимиром Вдовиченко и Стасом Старовойтовым выходит 23 февраля – смотрите комедию «Батя» во всех кинотеатрах страны!