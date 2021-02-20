19 февраля вечером в Казани на улице Шуртыгина произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«40-летний водитель машины «Фольксваген Поло» не уступил дорогу машине «Тойота Венза»под управлением 62-летней женщины и врезался в нее. После столкновения «Тойота» врезалась в дорожный знак и столб с последующим наездом на 60-летнюю женщину», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пенсионерка получила перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника.

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