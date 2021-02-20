В Зеленодольске 18 февраля сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«18 февраля в дежурную часть полиции обратилась женщина, она сообщила, что потерялся ее 3-летний сын. Женщина пришла забирать его из детского сада, но при выходе отвлекалась на разговор и не заметила, как мальчик убежал», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы прибыли к садику и начали объезд окрестностей. В то же время им поступило сообщение, что в магазине по торговому залу прогуливается без сопровождения взрослых мальчик 3-4 лет. Ребенок не мог объяснить, где его родители.

Оказалось, это тот самый разыскиваемый ребенок. Мальчика передали матери.

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