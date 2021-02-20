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Фото: ProKazan

Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка

20.02.2021, 08:52 120 1 prokazan.ru

В Зеленодольске 18 февраля сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«18 февраля в дежурную часть полиции обратилась женщина, она сообщила, что потерялся ее 3-летний сын. Женщина пришла забирать его из детского сада, но при выходе отвлекалась на разговор и не заметила, как мальчик убежал», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы прибыли к садику и начали объезд окрестностей. В то же время им поступило сообщение, что в магазине по торговому залу прогуливается без сопровождения взрослых мальчик 3-4 лет. Ребенок не мог объяснить, где его родители.

Оказалось, это тот самый разыскиваемый ребенок. Мальчика передали матери.

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комментарии

Ага
0
20 февраля 2021
09:22
Молодцы служивые! И в беде ребенку помочь могут и либерде по рогам на митинге незаконном умеют настучать. Побольше бы их еще
Горожанин
0
20 февраля 2021
09:40
Мы тоже в детстве куда нибудь да убежим . Вокруг же так много было интересного. Ребёнок, как только научился ходить и говорить , уже во всю начинает использовать свою "мобильность" в познании окружающего его пространства.

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